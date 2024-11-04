В Абайской области реализуют 23 инвестпроекта на два триллиона тенге
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До 2028 года в Абайской области планируют реализовать 23 проекта на 2 триллиона тенге, что создаст 7 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил аким региона Нурлан Уранхаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Из них уже реализовано 6 инвестпроектов на 7,5 миллиарда тенге, создано 225 рабочих мест. До конца текущего года планируется ввести еще 2 проекта на 1,6 миллиарда тенге", - сообщил аким на брифинге в СЦК.
Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство горнообогатительного комбината на месторождении меди "Айдарлы" с общим объемом инвестиций 560,5 миллиарда тенге. Инвестор – ТОО "Aidarly Project". Проектная мощность - 50 миллионов тонн добычи руды в год. Планируется создать 1 тысячу рабочих мест.
Помимо этого, в июне текущего года в правительстве подписано соглашение на строительство крупного медеплавильного завода на 1,5 млрд долларов. Проектная мощность – 300 тысяч тонн меди в год. Будет создано 1 тысяча рабочих мест. Подрядчиком определен ТОО NFS Kazakhstan. Завод будет построен в близи поселка Актогай. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2028 года.
"По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство", - пояснил Уранхаев.
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