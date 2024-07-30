В Абайской области пациентам перед операциями вводили просроченные препараты для наркоза

При проверке учреждения здравоохранения прокуратурой района Мақаншы выявлены многочисленные нарушения законодательств по обеспечению лекарственных средств, передаёт BaigeNews.

Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.

Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) "Кетам".

Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы по ст.426 КоАП РК (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) на более 1,5 млн тенге.