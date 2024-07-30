В Абайской области пациентам перед операциями вводили просроченные препараты для наркоза
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При проверке учреждения здравоохранения прокуратурой района Мақаншы выявлены многочисленные нарушения законодательств по обеспечению лекарственных средств, передаёт BaigeNews.
Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.
Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) "Кетам".
Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы по ст.426 КоАП РК (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) на более 1,5 млн тенге.
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