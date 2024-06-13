В Абайской области для борьбы с саранчой планируют закупить дроны

Раз в 10 лет. Такова цикличность вспышки нашествия саранчи. В этом году акриды испытывают на вкус и прочность сельскохозяйственные культуры в Абайской области. В эпицентре природной стихии Аксуатский и Аягозский районы. Если в 2023-м в области стадная саранча взяла в оборот 18 тысяч га, то в этом году цифра увеличилась втрое, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Колония в поселении

В Абайской области травят саранчу. На юге этого региона стадные колонии орудуют в последние два дня, на севере их пока нет в таком количестве, но аграрии держат руку на пульсе. Больше всего распространение саранчи наблюдается в Акшатауском сельском округе Аягозского района и Кызылкесикском сельском округе Аксуатского района.

Ерлан Ахметкулов и Казбек Сыдыков - предприниматели из Аягозского района. Каждый владеет стадами домашнего скота и содержит сотни гектаров полей.

По аграрному календарю у фермеров пора сенокоса. На днях к этой и без того ответственной заботе прибавилась ещё одна. Параллельно идёт борьба с вредителями.

Фермеры отдыхают всего пару часов за ночь. Как только начинает светать, а в Абайской области рассветает в начале третьего ночи, здесь приступают к борьбе с саранчовыми. Этот процесс можно проводить только при температура до 25 градусов, иначе ядовитый препарат деактивируется под воздействием высокой температуры и солнечных лучей.

"У меня 300 га сенокосных полей и 65 га под культурой. На днях появилась саранча. Так много мы давно не видели. Надеемся, что успеем избавиться от вредителя, пока он не уничтожил будущий корм. Нам помогает территориальный комитет. Их техника сейчас обрабатывает поля", - рассказал корреспонденту BaigeNews.kz руководитель крестьянского хозяйства из Акшатауского сельского округа Аягозского района Казбек Сыдыков.

В Абайской области по соседству живут стадные и не стадные виды саранчи. Не стадные – это "одиночки" степей в камуфляжной окраске. Почти невидимки. А стадные особи – контрастные, активные и прожорливые насекомые, которые собираются в настоящие армии. Тесные колонии могут начитывать сотни миллионов особей, являясь самой большой группировкой наземных животных в мире. Именно стадные популяции представляют угрозу для сельского хозяйства.

Борьбу со стадной саранчой проводят в восьми районах, с не стадной – в пяти районах области.

Подрядная организация, которые выиграла тендер на выполнение данных работ, задействовала один сверхлёгкий самолёт и с десяток надземных опрыскивателей, рассказали в Управлении сельского хозяйства.

Общая площадь обработки против двух типов саранчи в регионе составит 77,4 тыс. га. Задействованы легкая авиация и специальные средства. На сегодняшний день обработано 2 тысячи га территории распространения отдельных особей и 19,13 тысяч га, заселённых стадной саранчой (по азиатской саранче - 6,03 тыс. га, по итальянскому прусу - 13,1 тыс. га).

В три раза больше

Борьбу с не стадной саранчой ведут местные исполнительные органы под руководством Управления сельского хозяйства Абайской области на территориях госфонда. Одиночные особи в этом году тоже активизировались. Наблюдательные жители заметили, что прыгающих из травы "кобылок" стало больше.

Земли, принадлежащие сельхозникам, они защищают сами. Места возможного появления саранчи в конце каждого года определяет методический центр диагностики и пронозов. После этого производится примерный расчёт необходимых для работ препаратов и вычисляется стоимость госзакупки.

"В прошлом году не стадная саранча активно занимала площадь чуть больше 6 000 га. В этом году площадь её обитания увеличилась в три раза и составила 18.000 гектаров. Прогноз оказался верным. С южной стороны сельского округа, например, может быть стадная саранча, а с другой стороны - не стадная, чья обработка находится в компетенции МИО. Сейчас идёт активная работа по борьбе с не стадной саранчой в пяти районах области. Обработано 2.000 из 18.000 гектаров", - поделился последними данными руководитель Управления сельского хозяйства Абайской области Ертай Куанбаев.

Обработку "нестадок" проводят препаратами инсектицидами, которые закуплены на средства областного бюджета. Южно-казахстанская подрядная организация ТОО "SATTI TULEK" выполняет работы по договору.

"12 июня днём саранчу заметили в двух сельских округах Аягозского и Аксуатского арйонов, и уже вечером началось опрыскивание. Сейчас наблюдается стадная саранча по курчатовской трассе между Семеем и Бескарагайским районом в сторону села Чаган. Они готовы начать обработку", - проинформировал Ертай Куанбаев.

Опрыскивание производится с 3:00 часов до 8:00 утра и вечером - после 18 часов до полной темноты. В дни активной борьбы с летающими вредителями акиматы рекомендуют не выгонять скот на улицы, чтобы избежать возможного отравления. Хотя сами аграрии говорят, что действие препаратов заканчивается с активным солнцепёком.

"Я сам убедился, что эффект от этого препарата хороший. Через минут 20 после опрыскивания саранча падает на бок и умирает. По области на мероприятия против не стадной саранчи выделено 90,3 млн. тенге", - уточнил Ертай Куанбаев.

Арриведерчи, крылатик!

Пожалуй, самыми опасными вредителями сельхозугодий считаются стадные саранчовые. Миллиарды особей за несколько дней могут уничтожить огромные поля культурных растений и многомесячный труд сотен простых крестьян. Борьбу с ними ведут территориальные представительства Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Из стадных видов саранчи в Абайской области распространены итальянский прус и азиатская саранча. Их распространение увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. В общей сложности в этом году планируется обработать 59 260 га пастбищ и полей, заселённых этим вредителем.

Из них на 18.600 га "проживает" азиатская саранча. Она распространена в основном в Аягозском, Урджарском, Кокпектинском и Бескарагайском районах. Основная масса в южных - Урджарском и Аягозском, где в периметре озёр произрастают любимые саранчой камыши.

На более чем 40 тысяч га ждёт своего последнего часа итальянский прус.

На сегодня при помощи сверхлёгкой авиации обработано 24 тысячи га - на 18 тысяч га боролись с "итальянкой" и на 6 тысяч га - с "азиаткой".

"На сегодня в Аксуатском районе выявлено 3,5 тысячи гектаров, которые подлежит обработке. В Бескарагайский район сегодня пошла машина. Жарма уже закончила обработку. В Урджарском районе немного приостановили работу, потому что некоторые площади лежат под водой из-за разлива озёр", - посвятил нас в текущую ситуацию с борьбой стадной саранчи руководитель территориальной инспекции комитета госинспекции в АПК Ермек Сембаев.

Все яды закуплены на республиканские средства. В их числе "Карат супер", "Тиаметрин", "Диурон", "Астера". Хозяйствующие субъекты обрабатывают свои земли за счёт собственных средств, которые государство частично покрывает за счёт субсидий. карат супер

"Есть такая тенденция - раз в 10 или 11 лет происходит всплеск. Если в прошлом году 18.550 га всего по области было обработано, то в этом году стадная саранча заняла уже 59.260 га - в три раза повышение. Она относится к особо опасным видам вредителей. Осенью проходит спаривание и закладка яиц", - пояснил глава областной инспекции.

Как уверяют госслужащие на местах, проблем в борьбе с вредителем нет. За исключением того, что подрядчик пока не предоставил полный парк обещанной спецтехники. Вместо 13-ти единиц на полях работает девять. Всё дело в том, что южно-казахстанский подрядчик борется с вредителем и у себя на Родине.

"В ближайшие дни обещали доставить машины. Это произошло в связи с тем, что в южных районах никак не могут закончить работу с саранчой", - уточнил Ермек Сембаев.

За порядком на полях следят в первую очередь сами аграрии. Во время обходов, объездов своих владений и госземель, они обращают внимание на излишнюю активность. Пастухи, трактористы часто первыми сообщают в акиматы о "непрошенных гостях".

"Есть договорённость, если пастухи что-то видит, то в срочном порядке сигнализирует в местный исполнительный орган. На место выезжает группа для дополнительного обследования", - уточнил Ермек Сембаев.

А в следующем сезоне на подмогу аграриям могут прийти дроны. По словам руководителя территориальной инспекции, в этом году ведомство сформирует соответствующую заявку, чтобы в следующем году обследовать труднодоступные места на наличие вредителей при помощи летающих аппаратов.