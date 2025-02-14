Акимат Уральска выставил лоты об аренде 10 трёхкомнатных квартир на общую сумму 75 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Примечательно, что согласно технической спецификации, квартиры должны быть расположены не выше третьего этажа и площадью не менее 90 квадратных метров. Также в помещении должен быть сделан качественный ремонт с теплым полом, ламинатным или паркетным покрытием. Пластиковые окна, спутниковое телевидение и интернет. Из мебели должно быть в квартире согласно лоту: кондиционер, микроволновка, встроенная газплита, духовой шкаф, холодильник, морозильная камера, гардеробная, кровать, диван, кухонный гарнитур, кухонный стол со стульями, мягкий уголок, ролл шторы, портьеры и тюли. Стиральная машина, гладильная доска и сушка для белья. Санузел с душевой кабиной или ванной.

Срок проживания в квартире указан с января 2025 года до 31 декабря 2026 года.

К тому же, квартира должна быть расположена поблизости с садом, школой, остановкой и торговыми домами в спальном районе. Территория двора должна быть огорожена, выложена брусчаткой, с детской площадкой и стоянкой для автомобилей.

Аренда такой квартиры на два года должна обходиться акимату Уральска в 7,5 млн тенге каждая.

Между тем, в акимате города прокомментировали выставленные лоты об аренде квартир.

"По итогам конкурса государственных закупок определены поставщики девяти квартир: ИП "Султан", ИП "WEST TENDER" и ИП "SALYK-KAZYNA". Один из лотов, на квартиру за 7,5 миллиона тенге, не был разыгран. Согласно технической спецификации, квартиры должны соответствовать определенным требованиям", — пояснили в горакимате.

Также дополнили, что аренда жилища из частного жилищного фонда предназначаются для сотрудников, назначенных на должность в порядке ротации и работникам из других регионов Казахстана на период исполнения ими должностных обязанностей, которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать по месту работы.