В 52 школах ЗКО нет директоров

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В Западно-Казахстанской области в 52 школах остаётся вакантной должность директора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

К примеру, обязанности руководителей выполняют заместители в школах в Акжаикском, Жангалинском, Теректинском, Казталовском, Каратобинском и Бокейординском районах.

В ходе проверок были выявлены и многочисленные недостатки в привлечении кадров и соблюдении этических норм. Больше 70 учителей были приняты на работу, минуя конкурс. Не были соблюдены требования при трудоустройстве 84 сотрудников. Также стало известно, что в Казталовском и Акжаикском районах заведующие детсадами привлекали воспитателей к дополнительной работе. За своё самоуправство они были привлечены к административной ответственности.

"К сожалению, зачастую со стороны руководителей образовательных учреждений происходит несоблюдение этических норм, были рассмотрены жалобы от воспитателей двух детских садов. В отношении заведующей детским садом Казталовского района возбуждено административное дело за привлечение воспитателей к работам, не относящимся к их профессиональным обязанностям. В отношении заведующей детским садом Акжаикского района за несоблюдение этических норм применена дисциплинарная мера в виде выговора", - сообщила руководитель департамента обеспечения качества в сфере образования ЗКО Булбул Кузембаева.

Сообщалось, что в казахстанских школах продолжается ротация директоров. В этом году ротации подлежат 1266 руководителей. Уже прошли процедуру 414 специалистов.

Также утверждён новый порядок приёма учителей на работу. Теперь они будут проходить конкурс. Критериями при трудоустройстве являются образование, стаж, результаты НКТ и квалификационная категория, профессиональные достижения.