Вечером 14 апреля сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Республики Казахстан зафиксировала землетрясение, эпицентр которого находился на территории соседнего Кыргызстана. Подземные толчки были зарегистрированы в 22:11 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Сейсмособытие произошло по координатам 40,550° северной широты и 72,800° восточной долготы - в 452 километрах юго-западнее Алматы. Очаг землетрясения находился за пределами Казахстана, и, по данным МЧС, на территории республики оно не ощущалось.

Сообщений о разрушениях или пострадавших из Кыргызстана на момент публикации не поступало. Казахстанские специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе, отмечая, что подобные явления характерны для Центральной Азии, особенно весной, когда тектоническая активность часто возрастает.

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