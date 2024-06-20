В 40 раз хотят повысить земельный налог в Казахстане

В министерстве национальной экономики придумали, как стимулировать владельцев эффективно использовать земли. Видением ведомства поделился директор департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть поручение главы государства по решению вопроса эффективного использования земель. Поэтому сегодня мы уже и на площадке правительства с министерством сельского хозяйства этот вопрос согласовали. Это решение - в случае неэффективного использования 40-кратный размер земельного налога", - сказал в НПП "Атамекен" Ерлан Сагнаев.

В МНЭ считают, что такая норма будет стимулировать к тому, чтобы землепользователи работали эффективно.

"Или у них будут отбирать и давать тем людям, тем хозяйствующим субъектам, которые будут этой землёй действительно эффективно пользоваться и воспроизводить", - заявил спикер.

Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил о том, что планируется списать индивидуальный подоходный налог, начисленный казахстанцам при снятии излишек пенсионных накоплений.