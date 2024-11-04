В 262 км от Алматы случилось землетрясение

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 4 ноября в 04:31 по времени Астаны в 262 км на юго-восток от г. Алматы (очаг ― на территории Китая) произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты эпицентра: 40.51 градуса северной широты, 79.73 градуса восточной долготы.

"Магнитуда mpv=4.5. Энергетический класс K=10.2", - говорится в сообщении сейсмологов.

Ранее сообщалось о произошедшем в Иране землетрясении.