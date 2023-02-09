В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ

К 2024 году в Минсельхозе планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 25 тысячи гектаров. Сейчас урожай собирают всего с девяти тысяч гектаров. Об этом сообщил директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Канат Жауымбаев в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте в Астане 9 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт СЦК.

По его словам, страна обеспечена сахаром собственного производства лишь на 40 процентов. И после того, как ситуация, возникшая в прошлом году в Казахстане с сахаром, обнажила проблемы отечественной сахарной отрасли, правительство приняло комплексный план по развитию сахарной отрасли. Он состоит из 33 пунктов. Ряд из них МСХ планирует обсудить с экспертами, чтобы выработать необходимые меры.

"В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия, в частности, по увеличению посевных площадей. Планируется, что к 2024 году будут увеличены посевные площади под сахарную свёклу до 25 тысяч гектаров. В текущем году увеличение запланировано с 10,1 тысячи до 16,1 тысячи гектаров. Приняты меры по снижению НДС. В частности, при ввозе сахарного тростника предусмотрено в текущем году обнуление импортной пошлины. Сейчас мы планируем вынести этот вопрос на заседание ЕЭК. Были увлечены нормативы и субсидии на сдачу сахарной свеклы на сахарные заводы с 15 до 25 тенге за килограмм. В рамках Дорожной карты предусмотрены мероприятия по финансированию сахарных заводов по, так называемой, оборотной схеме. В частности, акиматами областей предусмотрено выделение 25 миллиардов енге на финансирование сахарных заводов. Из них, по нашей информации, на сегодняшний день выделено уже 14 миллиардов тенге", — сказал он.

Говоря о планах по увеличению посевных площадей под сахарную свёклу, президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева отметила, что это крайне важный вопрос.

"В соответствии с комплексным планом мероприятий мы видим, что увеличение посевных площадей под сахарную свеклу предполагается в 2023 году до 16,7 тысячи гектаров. Мы будем очень рады, если это состоится. С 2020 года сокращаются посевные площади: если в 2020 году посевная площадь составляла 15,2 тысячи гектаров, то в 2022 году - всего девять тысяч гектаров. Это катастрофически маленькие площади, соответственно мы получили катастрофически маленький урожай", — пояснила Наурзгалиева.

По её словам, среди основных проблем для сахаропроизводителей остаются обеспечение предприятий газом и водой и подведение ж/д путей к сахарному заводу "Ақсу Қант". Говоря о модернизации и запуске новых мощностей, Наурзгалиева отметила, что предположительная сумма модернизации обойдётся в 13 миллиардов тенге. Однако сахаропроизводителям необходимы меры господдержки, в частности, выделение льготных кредитов на приобретение нового дорогостоящего оборудования.