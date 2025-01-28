В Казахстане запустят виртуального помощника на основе ИИ при оказании госуслуг
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Премьер-Министр Олжас Бектенов должил Президенту о внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава Кабмина отметил, что Правительство приступило к использованию искусственного интеллекта при принятии решений
на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций, промышленности.
"В этом году полноценно запустим виртуального помощника при оказании госуслуг, который будет понятным языком объяснять гражданину, как действовать в конкретной ситуации и предлагать подходящие услуги. Создана первая собственная языковая модель искусственного интеллекта "KazLLM". В настоящее время продолжается ее непрерывная тренировка. В текущем году по Вашему поручению откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI", - сказал Бектенов.
Также отмечено, что в рамках программы "AI-Sana" в текущем этом году 100 тысяч студентов будут обучены прикладным навыкам внедрения ИИ в отрасли экономики.
На базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту, внедрена отдельная квота по программе "Болашак".
По словам Бектенова, Astana Hub стал эффективной площадкой для взращивания успешных стартап-проектов. Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний.
"Один из примеров – система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие. Еще один стартап – Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 млн. долл. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира", - сказал премьер.
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