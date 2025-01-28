Премьер-Министр Олжас Бектенов должил Президенту о внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Кабмина отметил, что Правительство приступило к использованию искусственного интеллекта при принятии решений

на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций, промышленности.

"В этом году полноценно запустим виртуального помощника при оказании госуслуг, который будет понятным языком объяснять гражданину, как действовать в конкретной ситуации и предлагать подходящие услуги. Создана первая собственная языковая модель искусственного интеллекта "KazLLM". В настоящее время продолжается ее непрерывная тренировка. В текущем году по Вашему поручению откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI", - сказал Бектенов.

Также отмечено, что в рамках программы "AI-Sana" в текущем этом году 100 тысяч студентов будут обучены прикладным навыкам внедрения ИИ в отрасли экономики.

На базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту, внедрена отдельная квота по программе "Болашак".

По словам Бектенова, Astana Hub стал эффективной площадкой для взращивания успешных стартап-проектов. Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний.