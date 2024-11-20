В 2025 году все сёла Кызылординской области будут обеспечены питьевой водой

О проводимой работе по обеспечению населения качественной питьевой водой рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в настоящее время ведется интенсивная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой.

"С 2022 года на территории области реализовано 55 проектов на сумму 16 млрд 800 млн тенге. В результате уровень централизованного питьевого водоснабжения населения достиг 98,6%. В этом году на 13 новых проектов в регионе выделено 5 млрд 300 млн тенге. В 2025 году все населенные пункты области будут обеспечены централизованной питьевой водой на 100%", - сказал глава региона.