  • 20 Ноября, 14:16
  • BAIGENEWS

В 2025 году все сёла Кызылординской области будут обеспечены питьевой водой

Такое обещание дал аким региона.

Сегодня, 14:01
АВТОР
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esgnews.com Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
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Фото: esgnews.com

О проводимой работе по обеспечению населения качественной питьевой водой рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в настоящее время ведется интенсивная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2022 года на территории области реализовано 55 проектов на сумму 16 млрд 800 млн тенге. В результате уровень централизованного питьевого водоснабжения населения достиг 98,6%. В этом году на 13 новых проектов в регионе выделено 5 млрд 300 млн тенге. В 2025 году все населенные пункты области будут обеспечены централизованной питьевой водой на 100%", - сказал глава региона.

Ранее были озвучены результаты реализации в регионе программы "Ауыл аманаты".

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