Ветеринары в Восточно-Казахстанской области получат прибавку к зарплате. Об этом сообщил на заседании областного акимата руководитель Управления ветеринарии Рамиль Сагандыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Бюджет на обеспечение ветеринарной безопасности на 2025 год увеличен на 42,7 процента в сравнении с уходящим годом. На эти деньги предполагается приобрести технику высокой проходимости для проведения санитарных мероприятий: 99 служебных легковых внедорожников и десять пикапов, 13 автомашин для дезинфекции на базе грузовика ГАЗ, шесть скотовозов, один рефрижератор и один инсинератор для термической утилизации павших животных.

Кроме того, ожидается и рост зарплат. По словам руководителя управления ветеринарии, в минувшем году зарплаты варьировались от 190 до 230 тысяч тенге. В 2025 году заработная плата ветеринарных врачей должна вырасти на 15 - 20 процентов. Эта мера призвана уменьшить отток кадров в частные предприятия, где уровень зарплат может составлять полмиллиона тенге и выше.