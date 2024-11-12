В 2025 году в ЗКО намерены закрыть потребность в машинах скорой помощи

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал о проводимой работе по оснащению станций скорой помощи транспортом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы в прошлом году восемь машин скорой помощи купили. В этом году 50 машин купили, теперь оставшиеся 50 машин на следующий год планируем закупить. Таким образом, полностью закроем потребность в машинах скорой помощи по нашей области. Деньги выделяются из местного бюджета", - заверил аким.

Напомним, в октябре депутаты Мажилиса поднимали вопрос износа санитарных машин скорой помощи. В Казахстане этот показатель достиг 80%. В антирейтинге регионов была отмечена Западно-Казахстанская область, где износ машин скорой помощи составляет 82%. Тогда мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил, что этот показатель является результатом "равнодушного" отношения региональных чиновников к здоровью и жизни казахстанцев.