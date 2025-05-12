Казахстан продолжает реализовывать масштабную реформу водного сектора. В 2025 году Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 2,5 тысячи километров водопроводных сетей в рамках 138 проектов на общую сумму 184 миллиарда тенге. Об этом сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов в ходе правчаса в Мажилисе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным министра, в результате работ устойчивый доступ к централизованному водоснабжению получат жители 468 населенных пунктов, где проживает около 1,3 миллиона человек. Речь идет, прежде всего, о сельских регионах, где проблема нехватки воды ощущается особенно остро.

"В текущем году планируется завершить в Туркестанской области строительство водохранилища "Каракуыс"; в области Жетісу – реконструкцию Кызылагашского водохранилища, в Северо-Казахстанской области - строительство ограждающей дамбы накопителя "Биопруд"; в Акмолинской области – строительство накопителя на реке Жабай, вдоль береговой линии с. Балкашино, в Жамбылской области – ожидается завершение строительства прудов "Андас 1, 2", - сказал министр.

Также продолжаются работы по реконструкции водохранилищ Ынталы в Жамбылской области, Кировского в Западно-Казахстанской области и Капшагай в Туркестанской области.

В итоге, до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию водохранилища, позволяющие дополнительно с аккумулировать порядка 180 миллионов кубометров паводковых и талых вод.

Общий объём финансирования - 184 млрд тенге - предусматривает не только прокладку новых водопроводов, но и модернизацию существующей инфраструктуры, замену устаревших сетей, установку насосных станций, очистных сооружений и систем автоматизированного контроля качества воды.