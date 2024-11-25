В 2025 году проведут капитальный ремонт аэропорта Павлодара

В следующем году запланирован капитальный ремонт павлодарского аэропорта и взлётно-посадочной полосы. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает BaigeNews.kz.

"На сегодня нами, в частности, заказчиком управления автомобильных дорог Павлодарской области утверждён план и график работ по ремонту взлётно-посадочной полосы, которая разделена на два этапа без остановок эксплуатации взлётно-посадочной полосы в этом году. Основные работы будут в следующем году, в летний период, по дополнительным площадям, которые не задействованы при посадке и взлёте. Взлётно-посадочная полоса требует не просто ремонта. Она давно не ремонтировалась. Мы не сможем в будущем, в 2026-2027 году, её сертифицировать и получить разрешение на приём воздушных судов, если мы не сделаем реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Поэтому это решение было согласовано с Комитетом авиации и министерством. Вся основная работа будет вестись в следующем году. Это вынужденная мера. Я понимаю, что будут неудобства", - рассказал Байханов.

По его словам, на реконструкцию взлётно-посадочной полосы понадобится более 16 млрд тенге. Также запланирован капитальный ремонт здания аэропорта.

"Это очень дорогое удовольствие, стоит практически 16,5 млрд тенге. Вкладывая такие огромные средства, мы бы хотели, чтобы взлётно-посадочная полоса позволяла принимать лайнеры, воспользоваться транзитом в будущем. Так как у нас достаточно конкретные условия по авиакеросину. Так как его производят на НПЗ, он дешевле, чем в других аэропортах. Мы также планируем реконструкцию здания аэровокзала: полностью его расширить, сделать эскалаторы. Этот проект готовится, мы его будем финансировать из местного бюджета. В марте месяце мы должны выйти с экспертизы. Наша воздушная гавань Павлодара требует ремонта для удобства пассажиров", - проинформировал Байханов.

Ранее сообщалось о том, когда откроют новый терминал аэропорта в Шымкенте.