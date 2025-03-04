Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседание Правительства проинформировал о проектах реального сектора экономики Министерства энергетики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 9,7%. Основное увеличение планируется за счет реализации Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз, запуск которого планируется во 2-м квартале 2025 года. Инвестиции в текущем году составят порядка 533 млн долларов", - отметил министр.

План переработки нефти на 2025 год составляет 17,6 млн тонн, объем производства нефтепродуктов 14,6 млн тонн.

В 2025 году добыча газа прогнозируется на уровне 62,8 млрд. м3, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 6,4%.

По словам министра, в текущем году планируется ввод месторождения "Барханная" в Жамбылской области с извлекаемыми запаса сырого газа порядка 1,5 млрд. м3.

В текущем году планируется доведение уровня газификации населения до 62,6%.

На 2025 год решением Республиканской бюджетной комиссии одобрено выделение 65,9 млрд. тенге на продолжение 45 проектов.

Ожидается завершение строительства объекта "Строительство АГРС "Финская-120" и магистрального газопровода-отвода "Редут - АГРС Финская-120" в Атырауской области". Реализация проекта бесперебойно обеспечит природным газом население правобережной части Атырау и промышленных, социальных объектов.

Вместе с тем, в текущем году планируется завершение строительства магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Завершение проекта позволит обеспечить природным газом 66 населенных пунктов области Жетысу с охватом населения в 124 тыс. человек.

Наряду с этим, в апреле 2025 года планируется начать работы по строительству 2-ой нитки МГ "Бейнеу – Бозой – Шымкент". Реализация проекта даст возможность обеспечить газом население центральных и южных регионов, начать газификацию северных регионов.

В 2025 году выработка электроэнергии ожидается на уровне 117,1 млрд кВтч, в том числе ВИЭ 7,2 млрд кВтч.

В текущем году запланирован ввод порядка 166 МВт традиционной генерации.

Также запланирован ввод 9 проектов ВИЭ суммарной мощностью 455,5 МВт.

Объем инвестиций в вышеуказанные проекты в текущем году составят более 180 млрд тенге.