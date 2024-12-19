Аким области Жетiсу Бейбит Исабаев рассказал, как в регионе решают проблему нехватки медицинских кадров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Проблема нехватки кадров характерна не только для нашего региона, но и для всей республики. Причина только одна: там, куда едут молодые специалисты, нет жилья и не выдаётся подъёмное пособие. Зарплата врачей в сельской местности, несмотря на ежегодное повышение, низкая. Поэтому туда не едет молодёжь", - сказал Исабаев.

В области не хватало 341 врача. Для решения проблемы акимат принял две меры.

Во-первых, с 1 января 2024 года в качестве подъёмных молодым врачам из бюджета области начали выплачивать по 10 миллионов тенге. Если это супружеская пара, то 20 миллионов на семью. В результате в область за 11 месяцев прибыло 170 молодых врачей.

Во-вторых, в прошлом году акимат выделил 262 миллиона тенге на обучение студентов в интернатуре во всех городах Казахстана. После окончания учёбы эти специалисты приедут в область Жетiсу.

По словам акима, в бюджете следующего года предусмотрено предоставление пособий врачам, прибывшим в город, на сумму 5 миллионов тенге, врачам, прибывшим в село, на сумму 10 миллионов тенге.