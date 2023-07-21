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instagram.com/jenis_qasymbek Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50
68
Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых мерах по завершению строительства долгостроев, передает Baigenews.kz.

"Продолжаем объезжать долгострои города. Встретился с дольщиками ЖК "Коргалжынский квартал", "Мирный дом", "Араби 2 – Гранитный 2", "Зере-2", "Арыстан", "Future Home", "Садовые кварталы", "Территория комфорта-1 2 оч". Совместно с дольщиками контролируем ход строительства. Ситуация на долгостроях - разная. Если где-то были каркасы домов, то где-то только на уровне котлована. К примеру, строительство ЖК "Арыстан" началось 11 лет назад. На момент передачи объект был готов только на 20-30%. ЖК "Садовые кварталы" был признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи был на уровне фундамента! Тысячи семей-дольщиков ожидают завершения строительства домов", - написал аким столицы.

Он пояснил, что по каждому дому есть пошаговый план мероприятий. В текущем году планируется завершить строительство более 30 ЖК-долгостроев. Это порядка четырех тысяч семей-дольщиков. По словам акима, часть из этих домов уже достроили.

"На встречах дольщики также поднимают вопросы по благоустройству, строительству инженерных сетей и др. Со своей стороны мы оказываем максимальную помощь подрядчикам. Не позволим им кормить дольщиков пустыми обещаниями.  Наша задача - завершить долгострои и выдать ключи дольщикам", - отметил Касымбек.

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Сегодня, 15:50
68
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