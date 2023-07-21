В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев

"Продолжаем объезжать долгострои города. Встретился с дольщиками ЖК "Коргалжынский квартал", "Мирный дом", "Араби 2 – Гранитный 2", "Зере-2", "Арыстан", "Future Home", "Садовые кварталы", "Территория комфорта-1 2 оч". Совместно с дольщиками контролируем ход строительства. Ситуация на долгостроях - разная. Если где-то были каркасы домов, то где-то только на уровне котлована. К примеру, строительство ЖК "Арыстан" началось 11 лет назад. На момент передачи объект был готов только на 20-30%. ЖК "Садовые кварталы" был признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи был на уровне фундамента! Тысячи семей-дольщиков ожидают завершения строительства домов", - написал аким столицы.