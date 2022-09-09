В 200 селах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав

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В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов, а более 50 процентов медицинской техники изношено. Об этом сообщила министра зравоохранения РК Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Одним из острых вопросов является отсутствие медицинских объектов в более 200 сельских населённых пунктах. Кроме того, более 50 процентов медицинской инфраструктуры ПМСП на селе имеет износ. В годы реформирования системы здравоохранения сокращались койки и закрывались сельские больницы. В этой связи в сёлах отмечался отток медицинских кадров. Несмотря на принимаемые меры, сегодня дефицит кадров на селе сохраняется. Так, на начало текущего года дефицит медицинских кадров на селе составляет порядка одной тысячи медработников", — рассказала она на брифинге в СЦК.

По её словам, в сельской местности низкое качество диагностических услуг и недостаточность лекарственных средств для пациентов с хроническими заболеваниями. Сейчас проводится работа по привлечению медицинских кадров в село.

"Выпускники, обучившихся за счёт государственного образовательного заказа по медицинским специальностям, обязаны отработать в течении трёх лет. В целях стимулирования и поддержки медицинских работников, трудоустроенных в сёлах, республиканским бюджетом предусмотрены выплаты подъёмных пособий в размере 100 МРП и бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья в размере 1500 МРП (4 770 000 тенге). Кроме того, местными акиматами регионов, в целях стимулирования молодых специалистов, каждому врачу оказывают финансовую поддержку в размере одного-двух миллионов тенге. К примеру, акимат Костанайской области выплачивает до пяти миллионов, акимат СКО до трёх миллионов тенге подъёмных средств", — сообщила министр.

За два года в сельские больницы трудоустроены 1332 выпускника, что составляет 94 процента от всех распределённых специалистов. В 2022 году в села предварительно распределены 797 выпускников медицинскийх вузов. Также решён вопрос лекарственного обеспечения в 4 542 селах, решается проблема по лекарственному обеспечению жителей, оставшихся 1 145 населённых пунктов.