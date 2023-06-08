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В 2 раза больше будут зарабатывать патронатные воспитатели в Казахстане
По инициативе комитета по охране прав детей министерства просвещения нашей страны с июня текущего года повышен размер оплаты услуг патронатных воспитателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Так, если раньше размер оплаты их услуг составлял 60 тысяч тенге, то теперь он увеличивается до 35 месячных расчетных показателей, то есть более 120 тысяч тенге.
По словам председателя комитета Насымжан Оспановой, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Повышение размера оплаты услуг патронатных воспитателей позволит достичь ряда результатов.
"Мы предполагаем, что повышение оплаты услуг патронатных воспитателей будет способствовать улучшению уровня жизни детей, воспитывающихся в этих семьях", – отметила Насымжан Оспанова.
На сегодня в стране существуют четыре альтернативные формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство), патронат и приемная семья. В различных интернатных организациях воспитываются более трех тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что за последние 10 лет количество воспитанников детских домов снизилось в три раза, а количество самих детских домов в 2,5 раза. Этому способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот.
Для дальнейшей эффективной реализации инициатив в данном направлении министерством проведена работа по внесению изменений в положение о патронатном воспитании. В результате законодательно урегулирован вопрос повышения оплаты труда патронатных воспитателей.
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