В 17 раз увеличился поток туристов из Китая в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Этому способствовал переход к взаимному безвизовому режиму и запуск прямых авиарейсов между странами. Всё чаще за красивыми пейзажами и колоритной культурой в нашу страну приезжают граждане Турции, Индии и США. Также постоянно увеличивается приток туристов из ближнего зарубежья: Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана.

В Минтуризма надеются, что в этом году иностранных гостей станет ещё больше. Для их привлечения выделили больше 500 миллионов тенге, а также отменили туристский взнос.

"Казахстан интересен туристам своими ландшафтами, культурными богатствами, культурным наследием. Иностранцы предпочитают посещать наши основные города – Астана, Алматы, Шымкент, также Туркестанский и Атырауский регионы. Тренды идут в области природного туризма, экотуризм сейчас развивается. И на этом акцент делают сами туристы – хотят гулять в нацпарках, участвовать в походах", - отметил представитель нацкомпании Kazakh Tourism Алишер Турсын.

Сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Больше всего путешественников посетило нашу страну из России - 356 850 тысяч человек. Второе место заняли китайские туристы - 75 131 человек. А на третьей ступени оказались туристы из Турции – 41 134 туриста. В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).

С 2024 года прибывающим в Казахстан иностранцам не нужно платить от 690 до 1726 тенге в качестве туристского взноса.