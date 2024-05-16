Основное ЕНТ стартовало в 14 регионах страны
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А в шести регионах, где произошли паводки, ЕНТ начнется 25 мая, передаёт BaigeNews.
"В этом году абитуриенты сдают основное ЕНТ дважды. На сегодняшний день принято около 330 тысяч заявлений. 181 тыс. абитуриентов изъявили желание участвовать в тестировании", - сказал директор Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования РК Болатбек Абдрасилов на пресс-конференции на площадке СЦК.
ЕНТ проводится 5 раз в год: три раза – на платной основе. А на основе основного ЕНТ абитуриенты получат возможность участвовать в конкурсе грантов.
К слову, формат тестирования остался прежним.
Абитуриенты сдают тесты по трем обязательным и двум предметам по выбору. Количество заданий ЕНТ остается неизменным, всего 120 вопросов, на которые отводится 4 часа.
"Что касается комбинаций, то в настоящее время 16% абитуриентов выбрали предметы "Математика-Физика", более 16% - "Биология-Химия", 13% - "Творчество", 11% - "Математика-Информатика". Впервые за несколько лет изменилась комбинация профильных дисциплин, которую абитуриенты выбирают больше всего - "Биология-Химия", - сказал директор Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования РК Болатбек Абдрасилов на пресс-конференции на площадке СЦК.