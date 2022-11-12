В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Как сообщает "Казгидромет", на большей части республики пройдут осадки, на западе, северо-западе, востоке страны сильные: дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

Также ожидаются гололёд, метель, усиление ветра. При этом на севере и северо-западе страны очень сильный ветер — с порывами до 30 метров в секунду и более. Лишь юге, юго-востоке страны – погода без осадков. По РК ожидаются туманы.

Штормовое предупреждение на 13 ноября объявлено в 13 регионах страны.

На большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20, днем временами 23 метра в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается туман, в Туркестане временами туман. 14 ноября в Туркестанской области днём на большей части области дождь, в горных районах области сильные осадки. На юге, западе в центре, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Алматинской области, в Илейском Алатау ночью местами туман. в Киргизском Алатау ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 15-20 метров в секунду. Таласский Алатау: Временами туман. Западный Алтай: ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, гололёд. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Тарбагатай: местами низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

13 ноября на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный днем 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Акмолинскойобласти ожидаются осадки, на севере, западе области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В городе Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, временами порывы 25 метров в секунду.

Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области сильные. Метель, гололед. Ветер юго-западный 12 ноября днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду, 13 ноября 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. В городе Актобе днем ожидается ветер юго-западный 17-22 метров в секунду.

В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секундус, временами порывы 25 метров в секунду.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.

Осадки, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В городе Уральске сутки 13 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 метров в секунду.

В северной половине Карагандинской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный в северной половине области 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, 13 ноября на юге, востоке области временами 30 метров в секунду и более. В городе Костанае ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, днём порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 17-22 метров в секунду. В Актау днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В городе Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный сутки 13 ноября порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юге области временами 30 метров в секунду и более. В городе Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.