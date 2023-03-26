В 13 городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха

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По прогнозам "Казгидромета", 26 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте, Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий сегодня в этих городах возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в Семее, Усть-Каменогорске и Риддере синоптики предупредили о НМУ второй степени.

Жителям этих населённых пунктов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на всей территории страны 26 марта сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе, севере РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке усиление ветра. Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в шести регионах страны и столице.