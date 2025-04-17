В 12 регионах Казахстана завершился отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

"В связи с погодными условиями отопительный сезон в южных, восточных регионах завершен. А в северных регионах по графику до конца месяца работа будет продолжена", – сказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, по итогам отопительного сезона текущего года технологические нарушения снизились на 27%. В тепловых центрах уровень износа снизился до 61%, в тепловых сетях – с 54 до 52%.

"В результате проведения капитального ремонта ТЭЦ городов Экибастуз, Риддер уровень износа этих тепловых центров снизился до 45-50%", – сказал представитель Минэнерго.

Сообщалось, что по сравнению с прошлым годом тарифы на основные коммунальные услуги в Казахстане серьёзно подорожали. Холодная вода подскочила на 88,4%, водоотведение – на 23,7%, а отопление центральное прибавило 19%. Горячая вода и электроэнергия стали дороже на 14,6% и 14,3% соответственно, а газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 13,3%. Мусор и содержание жилья также не обошлись без повышения – на 11,1% и 11%.