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  • В 11 регионах Казахстана из-за непогоды закрыты десятки трасс
pixabay.com Сегодня, 02:05
191
Сегодня, 02:05
191
Фото: pixabay.com

В 11 регионах Казахстана из-за непогоды закрыты десятки трасс

В 11 регионах Казахстана из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололёдом.  

Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской,Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

Ситуационная карта доступна по ссылке. 

Выезд из Астаны закрыт по всем направлениям из-за гололёда. Водителей просят быть максимально осторожными.

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#дороги #непогода #гололёд
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:05
191
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