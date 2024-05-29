В 11 раз увеличился объем инвестиций в мебельную промышленность

За январь-март 2024 года в мебельную промышленность Казахстана было привлечено 1 173,4 млн тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это в 11 раз больше, сообщает Министерство промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.

По данным дирекции по развитию легкой, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и производства строительных материалов QazIndustry, лидером среди регионов по инвестиционным вложениям в этот сектор стала Туркестанская область. За первые три месяца этого года сюда в мебельную промышленность привлекли 645,1 млн тенге, или 55% от общестранового уровня. Такой высокий результат стал возможен благодаря повышению объемов инвестиций в производство стульев и другой мебели для сидения (645,1 млн тенге).