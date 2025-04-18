Сегодня, 18:32

Сегодня, 18:32

В ряде областей Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Туман, ветер и заморозки прогнозируются в Жетысу.

Снег, гололед и туман – в Карагандинской области.

Снег, дождь, гололед и ветер ожидаются в Павлодарской и Акмолинской областях.

Ветер – в СКО, Актюбинской и Кызылординской областях.

Снег, низовая метель, гололед, дождь, туман и ветер – в области Абай и ВКО.

Гроза, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской и Жамбылской областях.