В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
Сегодня, 18:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
124Фото: Pixabay
В ряде областей Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Туман, ветер и заморозки прогнозируются в Жетысу.
Снег, гололед и туман – в Карагандинской области.
Снег, дождь, гололед и ветер ожидаются в Павлодарской и Акмолинской областях.
Ветер – в СКО, Актюбинской и Кызылординской областях.
Снег, низовая метель, гололед, дождь, туман и ветер – в области Абай и ВКО.
Гроза, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской и Жамбылской областях.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду