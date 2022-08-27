В 11 медучреждениях Шымкента медтехника работала без поверки

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Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК по городу Шымкент проверил медучреждения на соответствие требованиям законодательства в части поверок оборудования и обнаружил нарушения в 11 из них, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tradenews.

Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может представлять опасность для жизни и здоровья человека.

В частности, в медучреждениях использовано несколько медицинских измерительных приборов, таких как монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких, система для аудиологического скрининга "Аудио-СМАРТ" и аппарат ультразвуковой диагностики и другие, не прошедшие поверку в установленном порядке.

На основании представления прокуратуры г. Шымкент 11 медучреждений оштрафованы на общую сумму 3 874 695 тенге.