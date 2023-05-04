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Узнать за 5 минут: Ждать ли рост цен и какова причина инфляции в Казахстане? Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10
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Узнать за 5 минут: Ждать ли рост цен и какова причина инфляции в Казахстане?

В первом выпуске программы "Узнать за 5 минут"  мы рассказываем о том, чего ждать от инфляции и в чем причина роста цен, а также какие меры предпринимаются государством для стабилизации цен на продукты и пополнения стабфондов.

Гость программы - генеральный директор АО "КазТрейд" Нуралы Букейханов.

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Сегодня, 18:10
116
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