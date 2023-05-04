Узнать за 5 минут: Ждать ли рост цен и какова причина инфляции в Казахстане?

В первом выпуске программы "Узнать за 5 минут" мы рассказываем о том, чего ждать от инфляции и в чем причина роста цен, а также какие меры предпринимаются государством для стабилизации цен на продукты и пополнения стабфондов.

Гость программы - генеральный директор АО "КазТрейд" Нуралы Букейханов.