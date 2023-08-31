  • 31 Августа, 18:26
  • BAIGENEWS

Узнать за 5 минут: как не стать жертвой интернет-мошенников

Сегодня, 17:41
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: pixabay.com

В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz расскажем как обезопасить себя в интернете.

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