Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана

В этом выпуске программы "Узнать за 5 минут" мы рассказываем о том, что происходит на рынке недвижимости Казахстана, поднимутся ли цены на жильё, и какие жилищные льготные программы доступны для населения.

Гость программы - Лев Тетин, эксперт в сфере инвестиций и недвижимости.