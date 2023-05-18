Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана
Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана Сегодня, 18:22
73
Сегодня, 18:22
73

Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана

В этом выпуске программы "Узнать за 5 минут" мы рассказываем о том, что происходит на рынке недвижимости Казахстана, поднимутся ли цены на жильё, и какие жилищные льготные программы доступны для населения. 

Гость программы - Лев Тетин, эксперт в сфере инвестиций и недвижимости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:22
73
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх