Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана

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В Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Президент Казахстана поручил правительству ужесточить меры госрегулирования в этой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

По его словам, Астана должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии.