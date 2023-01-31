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pixabay.com Сегодня, 16:32
154
Сегодня, 16:32
154
Фото: pixabay.com

Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана

В Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Президент Казахстана поручил правительству ужесточить меры госрегулирования в этой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

По его словам, Астана должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии.

"Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты. Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", - заключил глава государства.

 

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#жилье #Недвижимость #строительство #долгострой #Касым-Жомарт Токаев #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:32
154
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