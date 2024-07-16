Ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ без документов поручил премьер

Премьер-министр Олжас Бектенов высказался о необходимости ужесточить ответственность предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте, передаёт BaigeNews.kz.

"Газовая отрасль играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Глава государства в Послании народу Казахстана четко обозначил задачу – наша страна должна максимально опираться на собственные ресурсы. Объемы добычи газа в стране растут. В этом году ожидается рост на 2,3% по отношению к прошлому году. План добычи на текущий год составляет 60,5 млрд куб. метров. При этом потребление газа в стране также растет. Ведется активная газификация населенных пунктов, вводятся новые промышленные объекты. Важно не допустить дефицита газа", - отметил Олжас Бектенов.

При этом он отметил, что сжиженный нефтяной газ является ценным и дефицитным сырьем для нефтегазохимии. При этом он заявил, что в Казахстане сжиженный газ всё чаще используют в качестве автомобильного топлива.

"Сегодня розничные цены на него в Казахстане приблизительно в 2 раза ниже, чем в России, Узбекистане, Кыргызстане и странах дальнего зарубежья. Низкие цены привели к незаконному вывозу больших объемов сжиженного газа в сопредельные страны. Ранее я поручал соответствующим государственным органам усилить работу по пресечению "серого" экспорта сжиженного газа, в том числе путем установления уголовной ответственности. Согласно данным Комитета национальной безопасности РК, предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа за пределы страны. Эту работу нужно продолжать, на особом контроле поручаю держать регионы, где наблюдается неестественный скачок в объемах потребления – это Атырауская область, область Абай и ряд других приграничных регионов". - поручил глава кабмина.

Он также указал на необходимость пересмотреть законы.