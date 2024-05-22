Ужесточить ответственность КСК и ОСИ хотят Казахстане

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым предлагается ужесточить адмответственность КСК и ОСИ, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный законопроект инициированы депутатами Парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", - сказала депутат Екатерина Смышляева.

Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.