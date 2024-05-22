  • 23 Мая, 00:19
  • BAIGENEWS

Ужесточить ответственность КСК и ОСИ хотят Казахстане

Вчера, 09:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
архив BaigeNews.kz Вчера, 09:54
Вчера, 09:54
532
Фото: архив BaigeNews.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым предлагается ужесточить адмответственность КСК и ОСИ, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный законопроект инициированы депутатами Парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", - сказала депутат Екатерина Смышляева.

Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.

"Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность", - резюмировала депутат.

Самое читаемое

Наверх