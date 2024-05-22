Ужесточить ответственность КСК и ОСИ хотят Казахстане
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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым предлагается ужесточить адмответственность КСК и ОСИ, передаёт BaigeNews.kz.
"Данный законопроект инициированы депутатами Парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", - сказала депутат Екатерина Смышляева.
Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.
"Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность", - резюмировала депутат.
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