Ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних предлагают в Казахстане

В Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей, предусматривающий ужесточение наказания за изнасилование несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева отметила, что законопроект по обеспечению безопасности детей подготовлен в соответствии с поручением, данным Главой Государства К.К.Токаевым в Послании, по ужесточению наказания за любые формы насилия в отношении детей.

Документ будет доступен для обсуждения в течение сентября.

Всего в проекте предусмотрено 55 позиций в 4 Кодексах и 10 законах.

По словам омбудсмена, в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них.

Закиева предложила ввести в Уголовный Кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", которая охватит все формы перечисленных деяний. Омбудсмен также предложила ввести обязательный курс психологической помощи для совершивших деяния, связанные с жестоким обращением с детьми.

Уполномоченный по правам ребёнка заявила о необходимости ужесточения наказаний за преступления в отношении детей.

"При наказании "ограничение свободы" человек, совершивший деяние, находится дома, что по сути не является наказанием", - сказала она.

Разработчики законопроекта предлагают исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних (по статье 68 УК РК). Кроме того, необходимо ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания через исключение ограничения свободы, оставив только лишение свободы (по статьям 106, 107, 110, 140 УК РК).

"Участились случаи приставания к детям сексуального характера, но для привлечения ответственности и учета данных лиц в законодательстве отсутствует соответствующая статья", - написала Закиева.

В связи с этим, разработчики проекта планируют ввести в законодательство статью "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним" и предусмотреть пробационный контроль.

"B настоящее время наказанием за изнасилование в отношении несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы на срок 15-20 лет либо пожизненное, a также химическая кастрация, которую назначают только при определённых условиях состояния здоровья. Решение – ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности по статье "Изнасилование" и предусмотреть только пожизненное заключение", – написала Динара Закиева.

По ее словам участились случаи травматизации, насилия, отсутствия безопасности в учреждениях, оказывающих услуги детям. Однако мораторий на проверки в частных учреждениях не позволяет проверять их деятельность, что приводит к различным нарушениям.