Ужесточение наказания за бытовое насилие может привести к росту убийств - психолог
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Практикующий психолог Чингисхан Мангибаев считает, что в вопросе борьбы с бытовым насилием упор нужно сделать на профилактике, а не на ужесточении мер, передаёт BaigeNews.kz.
"Ужесточение мер приведёт к убийству. Ужесточив, мы можем получить проблему, о которой сейчас просто не догадываемся. Крайние меры приводят к крайним последствиям. Как в изнасиловании: если ужесточить до пожизненного заключения, то насильник будет убивать жертву. Тут тоже самое возможно. По принципу: всё равно сяду, почему бы и нет", - сказал психолог в программе "Даю слово".
Он отметил, что лучше использовать профилактические меры, которые во многих странах мира показывают хороший процент уменьшения насилия.
"Нужно поговорить, обнародовать, не табуировать тему, как с суицидом, говорить об этом спокойно и легко. Все наши проблемы идут из детства. Я очень много встречался с ситуациями, когда абьюзер и жертва насилия видели в семье только одну картину, когда насилие было в семье, и оно считалось нормой. Если это ненормально, давайте поговорим об этом с вами, расскажите нам, и мы вас поддержим", - сказал Мангибаев.
Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев высказал своё мнение по этому вопросу.
"Правы и те, кто говорит, что следует криминализировать такое деяние. Может, правы и те, которые говорят, что достаточно понаблюдать за правоприменительной практикой, складывающейся по результатам юридических поправок. Там тоже были санкции ужесточены. В любом случае одним закручиванием гаек не обойтись. Жёсткие санкции не всегда останавливают правонарушителей или преступников от намерений совершить такое деяние", - сказал Ластаев.
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