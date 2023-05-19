Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы

Фото: Olimpbet

Турнир Hardcore FC ММА стартует в 19:00 на Almaty Arena. Бойцы из разных стран, включая топовых казахстанцев, проверят друг друга на прочность в октагоне. Как распределились пары?

Спонсор первого стадионного турнира Hardcore FC ММА в Алматы – самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet. Организаторы обещают незабываемый вечер смешанных единоборств.

Всего запланировано 8 бескомпромиссных боев.

Титульный поединок в тяжелом весе:

Хадис Ибрагимов vs Фернандо "Santo Forte" Родригес

Бой за пояс временного чемпиона в среднем весе:

Убайдула "Тигр" Тагиров vs Михаил "Черкес" Авакян

Другие поединки:

Муратбек "Казахский Терминатор" Касымбай vs Аловсет Мамиев

Куат "Найман" Хамитов vs Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов

Азизхан "Red King" Чоршанбиев vs Жуман "Арлан" Жумабеков

Азамат Бакытов vs Максим Соколов

Никита Гомзяков vs Магомедали "Маугли" Магомедрасулов

Багдат Дюсембаев vs Игорь Барабанов

Не пропустите спортивное событие года! Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC – от 3 600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.