100-летний ветеран Великой Отечественной войны, человек редкой скромности и большого мужества – Виктор Карпович Изюминков прошел тяжелый и славный боевой путь: от юного бойца до управляющего делами Совета Министров Казахской ССР. Его судьба - это история мужества, самоотверженности и верности идеалам служения Родине. В мирное время он внес неоценимый вклад в развитие государственной системы, проявляя ту же целеустремленность и ответственность, что и на фронте. О своем жизненном пути, о цене победы, трудолюбии и любви к своей стране герой войны рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Призыв и подготовка

Виктор Карпович Изюмников родился в 1924 году на хуторе Чернояров Зеленовского района Уральской области. У него было еще двое братьев Георгий и Николай, отец – Карп Варфоломеевич и мать – Клавдия Зиновьевна.

В августе 1942 года, в возрасте 17 лет, Виктор Карпович был призван на фронт и направлен в Ленинградское военное училище связи, эвакуированное в Уральск.

"Когда нас призвали в армию в Ленинградское училище, мы были еще совсем молодыми. Учились там в течение года: занимались радио, телефонией, а через год нашу группу направили в воздушно-десантные войска, которые располагались под Москвой. Я попал в 17-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, которая базировалась в городе Ступино. Там мы начали подготовку уже как десантники: учились прыгать с парашютом, выезжали в разные поселки для совершенствования радиосвязи. Это продолжалось примерно полтора года - сначала под Москвой, потом под Минском, после освобождения территории в ходе операции "Багратион". Под Минском, был военный городок - Старая Дорога. Мы находились там до ноября 1944 года. Потом нас направили на фронт. Наша 9-я воздушно-десантная армия находилась в резерве Верховного Главного Командования. И нас перебрасывали туда, где обострялась ситуация", - вспоминает Виктор Изюминков.

Так, их отправили отражать немецкий прорыв на озере Балатон в Венгрии. Сначала штаб воевал в Венгрии, затем в Австрии - брали Вену.

"В Венгрии, после Будапешта, немецкий фронт уже начал трещать по всем направлениям. Мы прошли через Румынию, особо не задерживаясь, а вот в Венгрии и Австрии воевали по-настоящему. Потом дошли до Чехословакии. Фронт начал ломаться. Уже не было четкой линии окопов - мы просто гнали немцев. Хотя бывали моменты, когда они останавливались, и приходилось вести бои. Страшного было много. Погибали наши ребята. Трудностей - тоже немало" - вспоминает ветеран.

В составе 17-й гвардейской воздушно-десантной бригады он участвовал в боях в Венгрии и Австрии, принимал участие во взятии Вены и освобождении города Зноймо на границе с Чехословакией, где и встретил День Победы.

"Мы подходили к реке Лаупала - это большая река, и через которую был крупный мост. Мы шли с восточной стороны, а американцы - с западной. Когда вечером 8 мая объявили о Победе, был взрыв эмоций, непередаваемое ощущение. Война закончилась, мы свободны – все эти эмоции переполняли нас. От радости стреляли в воздух, кричали, обнимались. Через сутки подошли к мосту, где встретились с американским командованием. Все было очень дружно и запомнилось на всю жизнь", - вспоминает ветеран.

Вспоминая о самых запоминающихся моментах войны, он рассказал, в какую нелепую историю попал не по своей вине. Как-то вечером, как начальник радиостанции, он получил телеграмму от штаба дивизии, в которой сообщалось, куда должен был прибыть штаб полка, там нужно было наладить связь.

"В 08:00 утра мы отправились туда. Приехали - а там никого нет. Вот тогда я сильно испугался: подумал, что по моей вине штаб мог попасть в беду. Было очень тяжело на душе. Но мы быстро развернули радиостанцию, связались со штабом дивизии, уточнили координаты и, к счастью, все успели. Штабные офицеры закончили свою работу. Потом ко мне подошел начальник КГБ, попросил собрать все документы радиосвязи - радиограммы, переданные и принятые. Сверили с радистом из штаба, как оказалось, все мои приемы были правильными, а ошибка произошла при передаче исходного сообщения. Радист штаба дивизии вместо правильной цифры передал мне неправильную. Меня полностью реабилитировали и поблагодарили", - вспоминает Виктор Изюминков.

Позднее его бригада была переформирована в 355-й гвардейский стрелковый полк 106-й гвардейской стрелковой дивизии, где они воевали уже не как десантники, а как обычная пехота.

Старший брат ветерана - Георгий Карпович - воевал на Втором Украинском фронте, прошел почти всю войну, несколько раз был ранен, дошел до Кёнигсберга, и в сентябре 1944-го, получив очередное ранение погиб.

Младший брат - Николай Карпович - погиб уже после окончания боевых действий на Западной Украине, недалеко от Ужгорода. Ему было всего 19 лет.

"Молодые ребята, неопытные - а против них были закаленные бойцы. Попали в засаду, всех положили", - вспоминает ветеран.

Эти воспоминания звучали с глубокой печалью, но в то же время с гордостью за боевой путь своей семьи. Несмотря на утраты, он сохранил в памяти те светлые моменты, которые помогали идти вперед даже в тяжелейших условиях войны.

После окончания войны Виктор Карпович вместе со своей частью еще около двух месяцев находился в Чехословакии. Затем их перебросили обратно в Венгрию, где в то время произошли небольшие волнения - местные жители не хотели подчиняться новым властям. Бригада снова прошла теми же дорогами, по которым наступала, и остановилась в Венгрии, где простояла еще около двух - трех месяцев.

В октябре 1945 года, часть перебросили обратно в Россию, где подразделение расформировали. Солдатам предложили разные варианты: продолжить службу, учебу или вернуться домой. Виктор Карпович выбрал путь домой, и в марте 1947 года вернулся на родину.

Награды и признание

Виктор Карпович был начальником радиостанции с самого начала и до самого конца, к окончанию войны получил звание старшего сержанта. За время службы совершил более 100 парашютных прыжков. За проявленное мужество и героизм он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", а позднее - многими другими наградами.

Послевоенная деятельность

После демобилизации в марте 1947 года Виктор Карпович вернулся в родное село Черноярово в Западно-Казахстанской области и посвятил себя мирному труду. Он стал заслуженным агрономом Казахстана, кандидатом экономических наук, дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики, был членом ЦК Компартии Казахстана и управляющим делами Совета министров Казахской ССР.

Рассказывая о своей жизни в послевоенные годы, в каждое слово он вкладывает смысл, тепло и правду той эпохи.

Когда он вернулся домой, специальности у него не было - школу он не успел окончить, поэтому поступил в Уральский сельскохозяйственный техникум, который окончил за два года. А в 1949-м продолжил образование в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, где был одним из десяти сталинских стипендиатов среди восьми тысяч студентов. Несмотря на тяжелое материальное положение семьи, он все-таки поступил и успешно окончил академию, получив высшее образование агронома-экономиста.

В академии он встретил свою будущую супругу Валентину Кочиленкову - студентку экономического факультета. Они поженились и вместе вернулись в Уральск в 1954 году в составе комсомольского эшелона, откликнувшись на призыв осваивать целину. Позже у них родился сын.

Сначала Виктор Карпович преподавал в Уральском сельскохозяйственном техникуме, а затем был направлен агрономом и секретарем парторганизации в совхоз "Чаганский" Теректинского района. В 1949 году стал кандидатом в члены КПСС, а полноценным членом партии его приняли в академии.

Благодаря своему труду и лидерским качествам, он быстро продвигался по карьерной лестнице. Вскоре его избрали сначала секретарём Бурлинского райкома партии, потом председателем райисполкома, затем - первым секретарем Бурлинского райкома КП Казахстана. Это происходило в конце 1950-х - начале 1960-х годов.

Далее Виктор Карпович работал в Актюбинской области: сначала секретарём обкома, а после ликвидации края - начальником областного управления сельского хозяйства. В общей сложности он провел в Актюбинской области 10 лет: 5 лет в должности секретаря обкома и 5 лет - начальника областного управления сельского хозяйства.

В 1971 году Виктор Карпович был приглашен в аппарат Совета Министров Казахской ССР в Алма-Ату, где занимал должности заведующего отделом сельского хозяйства, заместителя управляющего делами правительства, курируя агропромышленный комплекс республики, и с марта 1983 года - управляющего делами Совета Министров. В этой роли он входил в состав Президиума Совета Министров, осуществлявшего оперативное руководство развитием народного хозяйства республики.

Виктор Карпович является кандидатом экономических наук. Он был членом ЦК Компартии Казахстана, депутатом Верховного Совета Казахской ССР, членом Президиума Совета Министров Казахской ССР.

За свою трудовую деятельность Виктор Карпович был удостоен множества наград, включая ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", казахстанский орден "Курмет", а также звание "Заслуженный агроном Казахстана".

100-летний юбилей и наставления

25 ноября прошлого года Виктор Карпович отметил свой 100-летний юбилей. В честь этого события состоялась торжественная церемония, на которой присутствовали представители акимата города, Генерального консульства РФ, военнослужащие Десантно-штурмовых войск и другие почетные гости. Ветеран был удостоен ордена "За усердное служение" от Митрополита Александра и наградного креста "За заслуги перед казачеством России" I степени.

В военные годы он получил медаль "За боевые заслуги. Орден Отечественной войны —выдали уже после войны. В мирное время получил Орден Октябрьской революции, Орден "Трудового Красного Знамени", орден "Знак Почета", Орден "Құрмет", медаль "Жукова", медаль "За победу", Ленинскую медаль за труд. Также ему вручили два диплома Почета ВДНХ, 10 медалей ВДНХ - из них 2 золотых и 8 серебряных.

"Всю свою сознательную жизнь прожил в Казахстане - от начала до конца. Только воевал за пределами республики и учился. Все, что я имел и ещё имею, - все это в Казахстане", - замечает ветеран.

Несмотря на преклонный возраст, Виктор Карпович сохраняет активную жизненную позицию. В октябре 2024 года он проголосовал на референдуме, подчеркнув важность гражданской ответственности и участия в судьбе страны. Он также является членом Совета стариков Союза казаков Семиречья и почетным жителем Медеуского района Алматы.

Обращаясь к молодому поколению, Виктор Карпович говорит просто и искренне.

"Учитесь. Берегите здоровье. Занимайтесь физкультурой. Мужчинам - обязательно служить в армии, это школа жизни, где рождаются сила духа, воля и настоящая зрелость. Девушкам - учиться, любить и рожать красивых, умных детей. Живите с честью, трудитесь на благо своей страны, и тогда вы оставите после себя достойный след".

В этих словах - жизненная мудрость столетнего человека, который достоин глубокого уважения.

Судьба Виктора Карповича - это не просто история одного человека, это летопись эпохи, в которой мужество, трудолюбие и любовь к Родине были не пустыми словами, а смыслом жизни. Он прошел через войну, возрождение послевоенного хозяйства, многолетнюю службу на благо страны. И, несмотря на все испытания, сохранил ясный ум, чувство долга и доброе сердце.

Фото из архива семьи Виктора Изюмникова.