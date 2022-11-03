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  • Уже 49: число случаев COVID-19 в Казахстане растёт с начала недели
BaigeNews.kz/Chursinov Artem Сегодня, 11:13
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Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

Уже 49: число случаев COVID-19 в Казахстане растёт с начала недели

Более чем в три раза увеличилось количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане с начала недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. 

В среду, второго ноября, в стране КВИ заразились 49 человек, в понедельник врачи выявили 15 случаев. 

На третье ноября лечение от COVID-19 продолжают получать 840 человек (–690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии - пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента, к аппарату ИВЛ подключен одинчеловек.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:13
170
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