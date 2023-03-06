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  • Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов"
kaniza_shahrizoda / Instagram Сегодня, 17:24
107
Сегодня, 17:24
107
Фото: kaniza_shahrizoda / Instagram

Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов"

На днях узбекская исполнительница Каниза опубликовала видео со своего выступления на свадьбе. Однако не все сочли её внешний вид приличным, передаёт BaigeNews.kz.

Для концерта певица выбрала бежевые облегающие брюки, белую рубашку и кожаную куртку, пишет Repost.uz. Подписчики начали обсуждать брюки артистки, так как им показалось, что она без них.

Каниза не стала отмалчиваться и ответила на негативные высказывания.

"Вообще я хотела пройти мимо этой темы, но комментариев все больше и больше. Люди, вам что больше нечего обсуждать? Все население Узбекистана занимается обсуждением моих брюк. У вас нет личной жизни? Ладно, хейтеры, а обычные пользователи тоже не видят, что я в брюках? - говорит певица.

К слову, Канизу (Шахризоду Ахмедову) на месяц лишили лицензии за видео "без штанов".

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#Каниза #лицензия #выступление
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:24
107
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