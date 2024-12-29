  • 29 Декабря, 13:25
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Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы

Самолёт UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.

Сегодня, 12:15
АВТОР
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mintrans.uz Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: mintrans.uz

Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над городом Актау в память о жертвах крушения воздушного судна AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.Az. 

Самолёт UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым. 

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана. В субботу Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.   

По факту крушения самолёта проводится расследование. Правительственная комиссия уже начала работу. К расследованию привлекли 17 международных экспертов, которые также прибыли в Актау.

 

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