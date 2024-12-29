Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
Самолёт UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.
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Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над городом Актау в память о жертвах крушения воздушного судна AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Самолёт UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.
Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана. В субботу Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.
По факту крушения самолёта проводится расследование. Правительственная комиссия уже начала работу. К расследованию привлекли 17 международных экспертов, которые также прибыли в Актау.
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