Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над городом Актау в память о жертвах крушения воздушного судна AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Самолёт UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана. В субботу Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

По факту крушения самолёта проводится расследование. Правительственная комиссия уже начала работу. К расследованию привлекли 17 международных экспертов, которые также прибыли в Актау.