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pixabay/garten-gg Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41
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Фото: pixabay/garten-gg

Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан

Узбекистанский лоукостер "My Freighter" компании Centrum Air запускает рейсы в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Теперь можно будет летать по маршруту Алматы — Ташкент с 5 июня 2023 года по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах типа А-320.

"В рамках работы по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима "открытое небо", Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Узбекистана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией "My Freighter" (Centrum Air) в Казахстан", — сообщили в ведомстве.

 

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Сегодня, 10:41
288
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