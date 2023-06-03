Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан

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Узбекистанский лоукостер "My Freighter" компании Centrum Air запускает рейсы в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Теперь можно будет летать по маршруту Алматы — Ташкент с 5 июня 2023 года по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах типа А-320.