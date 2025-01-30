Ферганский "Нефтчи" приобрел у российского "Пари НН" узбекистанского игрока Иброхимхалила Юлдошева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "АЗИЯ-СПОРТ".

Узбекистанский клуб сообщает, что футболист присоединился к команде на правах свободного агента, однако по данным Transfermarkt, компенсация составила 400 тысяч.

Юлдошев перешел в "Пари НН" в 2021 году, и до прихода Сергея Юрана на тренерский пост в 2023 году был основным игроком. Однако найти общий язык с тренером найти не удалось, потому футболист сначала сидел на скамейке запасных, а потом был отдан в аренду "Кайрату", с которым стал чемпионом Казахстана.