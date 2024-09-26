Узбекистан вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться – глава "Узатома" об АЭС в Казахстане

Атомная электростанция малой мощности, которую строят в Узбекистане неподалеку от границы с Казахстаном, не представляет опасности для нашей страны. В этом заверил казахстанцев в разговоре с корреспондентом BaigeNews.kz директор Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев (агентство "Узатом") в кулуарах Российской энергетической недели в Москве.

Глава "Узатома" отметил, что для Узбекистана необходимость развития атомной энергетики диктуется требованиями времени и темпами развития промышленности страны. Азим Ахмедхаджаев напомнил, что Узбекистан следует низкоуглеродной повестке и присоединился к Парижским конвенциям, в соответствии с которыми страна должна снизить выбросы парникового газа до 35% от ВВП.

Он отметил, что в последние семь лет в Узбекистане активно развивается промышленность. Помимо этого, прирост населения ежегодно составляет миллион человек. Поэтому в стране важно развивать атомную энергетику, чтобы обеспечивать растущие потребности экономики. В этой связи решено строить малые модульные реакторы.

"Маломодульные атомные станции мы выбрали по ряду причин – малая привязанность к водным ресурсам, гибкость, возможность её оперативно разместить там, где выше потребность и нужно обеспечить энергией объекты промышленности", – пояснил Азим Ахмедхаджаев

По его словам, разъяснительная работа среди населения уже началась.

"Мы считаем эту технологию безопасной. Нет прецедентов, которые говорят об обратном. После подписания контракта с "Росатомом" мы сразу начали проводить разъяснительную работу в СМИ, среди блогеров для того, чтобы до населения довести понимание атомной энергетики. По обсуждениям в соцсетях мы видим, что большого негатива нет. Люди начинают осознавать, что в текущих реалиях нам нужна атомная энергетика, нужно развивать нашу промышленность. Отношение меняется и у тех, кто высказывал опасения", – сказал глава "Узатома".

На вопрос о том, насколько атомная станция в Узбекистане угрожает населению приграничных казахстанских городов, глава "Узатома" отметил, что соседям не о чем беспокоиться. Тем более, что сейчас в Казахстане готовятся к референдуму, где граждане РК сделают выбор по поводу строительства атомной электростанции на территории своей страны.

"Если Казахстан будет создавать свои атомные мощности, Узбекистан такие вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться. Предпосылок для развития атомной энергетики у вас больше, чем у нас", – считает Азим Ахмедхаджаев.

Говоря о рисках санкций для Узбекистана в связи с сотрудничеством с "Росатомом", глава "Узатома" напомнил, что ядерная энергетика находится вне санкций и официальный Ташкент в любом случае координирует свои действия с партнёрами.