Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Казахстаном

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Министерство транспорта Узбекистана сообщило о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в соседней Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололёд, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации. В частности, 12 января текущего года на 819-м километре автодороги "Самара-Шымкент" в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту "Краснодар-Сарыагач", в котором находились 31 граждане Узбекистана", - собощили в Минтранспорта Узбекистана.

В ведомстве отметили, что причиной того, что автомобиль застрял на дороге, стало замерзание дизельного топлива из-за сильных морозов. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан разместили пассажиров в кемпинге "Шерхан" в городе Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.