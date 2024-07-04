Узбекистан предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Узбекистан предлагает последовательно перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным. Нам до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнертсва. В течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания Фонда и Банка развития ШОС. Сегодня на Саммите мы согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации, в том числе в отраслях и индустрии будущего", - сказал Шавкат Мирзиёев.