"Узаконили рэкетирское право финансового беспредела" - депутат о закредитованности казахстанцев

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Депутаты Ерлан Стамбеков и Руслан Кожасбаев просят правительство обратить внимание на закредитованность населения, передаёт BaigeNews.kz. По их мнению, в стране стоит остро проблема закредитованности населения. Уровень и объем просроченных обязательств казахстанцев превышает все мыслимые пределы.

По их словам, микрофинансовые организации зарабатывают сотни миллионов выдавая мелкие займы, ловко используя такой инструмент как гарантия продления, когда в некоторых случаях гражданин, оформивший 100 000 тенге, отдает через такой инструмент до 500 000 тенге сверху.

"Получается, что таким образом у нас узаконено рэкетирское право финансового беспредела", - сказал депутат.

Кроме того, принятый Закон "О банкротстве" вызывает сомнения в работоспособности и эффективности, так как на сегодняшний день подано 46 тысяч заявлений на банкротство, из которых приняли только 5 тысяч, а отказано 32 тысячам гражданам. Ситуации с кредитами и просрочками каждый день давят на наших соотечественников, это подлинное экономическое рабство, в котором оказались миллионы наших граждан.