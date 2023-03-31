Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года

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Дополнительные санкции за необоснованное обогащение будут налагаться на казахстанских госслужащих с 2027 года. Об этом сообщил замруководителя службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Жигер Байдильдин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За последние годы принят ряд важных законодательных мер в контексте усиления борьбы с коррупцией. Очередной пакет антикоррупционных инициатив вступил в силу с 7 марта. Принятые поправки направлены на дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции, устранение правовых пробелов. Одной из ключевых новелл принятого закона является введение ответственности за необоснованное обогащение. Такая ответственность выступает краеугольным камнем всей системы противодействия коррупции, а наличие её в национальном законодательстве является индикатором, свидетельствующим об истинном стремлении государства побороть коррупцию", - сказал спикер.

Напомним, в 2021 году госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги сдали первоначальную декларацию об активах и обязательствах, а в прошлом году – первую декларацию о доходах и имуществе за отчётный 2021 год.

"В соответствии с Налоговым кодексом органы государственных доходов в целях определения доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, сопоставляют их доходы, указанные в декларациях, с расходами. При выявлении расхождения Налоговым кодексом предусмотрена обязанность уплатить лишь индивидуальный подоходный налог в размере 10 процентов от суммы превышения. Такая ответственность является несоразмерной в случае выявления необоснованного обогащения у чиновников. Без надлежащей ответственности за необоснованное обогащение чиновников сам по себе процесс всеобщего декларирования будет простой формальностью. В этой связи, в дополнение к действующим нормам о взыскании десятипроцентного налога за расхождение, принятым законом усиливается ответственность госслужащих и приравненных к ним лиц путём введения дополнительных санкций", - отметил Байдильдин.

По его словам, фискальные санкции будут налагаться в том случае, если сумма расхождения будет превышать 1000-кратный МРП. В таком случае госслужащему грозит административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Карьерные санкции в виде увольнения с госслужбы по отрицательным мотивам на три года будут налагаться за расхождение, превышающее годовой доход.

Следует отметить, что в каждом случае выявления несоответствия расходов доходам чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Срок введения новелл в действие определен на 2027 год.