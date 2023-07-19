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  • Уволившийся со скандалом трансплантолог Абылай Донбай вернётся к операционному столу
facebook.com/aidyn.kaldarbek.9 Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50
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Фото: facebook.com/aidyn.kaldarbek.9

Уволившийся со скандалом трансплантолог Абылай Донбай вернётся к операционному столу

Трансплантолог Абылай Донбай, ранее возглавлявший горбольницу №1 в Шымкенте, вернется в операционную, чтобы спасать жизни. Об этом врач написал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Хирург сообщил, что бесплатно сделает четыре операции. 

"На вопрос: кресло или специальность, я выбрал специальность. Решил заключить временный трудовой договор с больницей, учреждением, которое ранее возглавлял. Проведу операции по пересадке трех почек и одной печени. Буду помогать пациентам", - написал Донбай. 

Около недели назад главврач городской больницы №1 Шымкента Донбай заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации. Хирург отметил, что на него оказывается давление со стороны руководства управления здравоохранения Шымкента. 

В Управлении здравоохранения сообщили, что уволили Донбая с поста главврача первой горбольницы из-за кредиторской задолженности организации, но оперировать ему никто не запрещал.

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Сегодня, 18:50
227
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