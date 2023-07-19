Уволившийся со скандалом трансплантолог Абылай Донбай вернётся к операционному столу

Фото: facebook.com/aidyn.kaldarbek.9

Трансплантолог Абылай Донбай, ранее возглавлявший горбольницу №1 в Шымкенте, вернется в операционную, чтобы спасать жизни. Об этом врач написал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Хирург сообщил, что бесплатно сделает четыре операции.

"На вопрос: кресло или специальность, я выбрал специальность. Решил заключить временный трудовой договор с больницей, учреждением, которое ранее возглавлял. Проведу операции по пересадке трех почек и одной печени. Буду помогать пациентам", - написал Донбай.

Около недели назад главврач городской больницы №1 Шымкента Донбай заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации. Хирург отметил, что на него оказывается давление со стороны руководства управления здравоохранения Шымкента.

В Управлении здравоохранения сообщили, что уволили Донбая с поста главврача первой горбольницы из-за кредиторской задолженности организации, но оперировать ему никто не запрещал.